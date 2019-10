Politie onderzoekt steekincident

Dit gebeurde tussen 20.45 en 21.10 uur. De daders vluchtten daarna in de richting van de Stationsweg; het slachtoffer liep door, het centrum in. Daar liep hij in de Grote Breedstraat een café binnen, waar duidelijk werd dat hij gewond was. Daarop werd 112 gebeld.

Aan het slachtoffer is eerste hulp verleend en hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Naar de daders, twee blanke mannen van rond de 1.90 m, is direct een zoekactie gestart. Ook is er via Burgernet een melding uitgegaan. Tot nu toe zijn er geen verdachten aangehouden.

Er is onderzoek gedaan in de omgeving van de Aalsumerpoort en er is een buurtonderzoek gestart. Het onderzoek gaat vandaag verder; ook wordt vandaag de aangifte opgenomen.

De politie heeft zaterdagavond al met een aantal mensen in het centrum van Dokkum gesproken, maar is nog op zoek naar informatie. Hebt u iets gezien, of hebt u misschien camerabeelden, neem dan contact op met de politie Dokkum, telefoon 0900 8844.