Politie houdt bestuurder aan van aanrijding met voetgangers

Ronde de klok van 5.30 uur ontving de politie de melding van dit voorval. Daar was al te horen dat de betrokken personenauto van het merk Audi Q7 na de aanrijding was weggereden. Meerdere eenheden gingen ter plaatse en aantal andere eenheden zochten in de omgeving naar een voertuig dat aan de beschrijving voldeed. Ter plaatse was de eerste zorg voor de vijf slachtoffers. Op de plaats van het incident bleken terrasstoelen en terrasschotten te staan. Deze lagen her en der verspreid over de stoep aldaar. Vier van de slachtoffers werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eén van de vijf slachtoffers kon ter plaatse worden behandeld.