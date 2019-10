Man aangehouden na schietincident Grote Marktstraat, getuigen gezocht

Rond 03.05 uur kwam de melding binnen dat er voor een horecagelegenheid in de Grote Marktstraat een schietincident had plaatsgevonden. Toen de agenten aankwamen was de verdachte er al vandoor gegaan. Het slachtoffer is bij het incident wonder boven wonder niet gewond geraakt. Op basis van getuigenverklaringen kon de 21-jarige Hagenaar later in de ochtend worden aangehouden.