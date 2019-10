Grootschalig onderzoek naar schietincident Sliedrecht

Schietincident

Rond half negen gisteravond kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen van mensen die flink wat schoten hoorden. De politie haastte zich naar Lijsterweg in Sliedrecht en trof na kort onderzoek op de Sperwerstraat twee gewonden mannen aan. Er zijn twee traumahelikopters ingezet om de mannen met een spoedtransport naar het ziekenhuis te brengen. De twee mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden. Hun betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht.

Vuurwapen gevonden

Gisteravond is er direct gestart met het onderzoek. In de omgeving van het incident is een vuurwapen aangetroffen. Halverwege de Lijsterweg zijn meerdere hulzen aangetroffen.

TGO

Vandaag gaat een team grootschalig onderzoek (TGO) met de zaak verder. Er wordt forensisch en tactisch onderzoek gedaan. Er wordt buurtonderzoek gedaan en agenten gaan met getuigen in gesprek. Meerdere straten zijn afgezet om sporen veilig te stellen.

Tips

Heeft u iets gezien en heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft op 0800-7000. Bent u in het bezit van camerabeelden dan ontvangt de politie die ook graag. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen om de informatie met het onderzoeksteam te delen.