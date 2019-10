Geen vuurwapen, maar lachgas en geld

Het geld is voor nader onderzoek in beslag genomen. De politie onderzoekt de herkomst ervan. Ook wordt proces-verbaal opgemaakt voor het vervoeren van de lachgasflessen. In de wet staat namelijk dat het vervoeren van gasflessen boven de twee kilo op een onjuiste manier en zonder vergunning strafbaar is. De twee verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden zondag verhoord.