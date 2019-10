Politie onderzoekt (poging) berovingen en roept de hulp van het publiek in

We roepen uw hulp in om de straatrovers te pakken en het aantal straatroven te doen stoppen.

Was u getuige van (een van) de berovingen? Weet u wie de dader(s) is/zijn? Bent u zelf op de Reeshofdijk, de Alleenhouderstraat of in de directe omgeving ervan benaderd / lastig gevallen door rondhangende jongeren? Of hebt u andere informatie die voor de politie van belang kan zijn? Meld het ons dan!

U kunt dat doen:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen).