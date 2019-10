Politie zoekt getuigen brandstichting

De politie neemt de zaak hoog op en stelt een onderzoek naar de brandstichter/vernieler in. Hebt u iets verdachts gezien in de (omgeving van de) Wielingenstraat, heeft u andere informatie over de brandstichting / bekladding die voor de politie van belang kan zijn of camerabeelden die de politie verder kunnen helpen in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie in Zierikzee via 0900-8844.