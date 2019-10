Overval op pizzeria; politie zoekt getuigen

Rond 23.50 uur stapte een man de zaak binnen en richtte een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op een medewerker. Even later kwam een tweede man de pizzeria binnen die ook een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich had. De man die als eerste binnen kwam, deed vervolgens de deur dicht en de tweede overvaller klom over de balie en wees naar de kassa. De medewerker opende hierop de kassa. De man stopte een nog onbekend geldbedrag uit de kassalade in een tas en sprong daarna weer over de balie. Hierop sloegen beide overvallers op de vlucht in de richting van het Ruusbroechof. Daarna schakelde het slachtoffer de politie in en een zoekslag werd gemaakt. Het tweetal werd echter niet meer aangetroffen.