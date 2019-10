‘Ik vind het belangrijk dat iedereen mij weet te vinden’

Maar hoe bereik je de jongeren? Een ervaring blijft beter hangen dan alleen voorlichting; daarvan was Den Butter overtuigd. Hij legde contact met twee lokale YouTubers met de vraag of ze samen iets konden maken om sexting op de kaart te zetten. En zo geschiedde. Samen ontwikkelden ze een soort CSI/Cluedo-achtige YouTube game waarmee jongeren als een rechercheteam aan de slag gaan om een sextingzaak op te lossen. De Katwijkse jongeren waren ontzettend enthousiast en inmiddels hebben alle middelbare scholieren tussen de 12 en 14 jaar in Katwijk de game gespeeld én voorlichting gehad over sexting. Want dat is de kracht: Halt en jongerenwerk verzorgen de voorlichting. De bewustwording onder jongeren lijkt goed te werken. Het aantal meldingen over sexting is gedaald, van één a twee per maand naar maximaal drie per jaar. Inmiddels is de game opnieuw geproduceerd en ontdaan van de lokale Katwijkse verwijzingen zodat het ook elders in het land bruikbaar is. Den Butter en zijn team wonnen er in juni zelfs de Hein Roethofprijs mee.