Getuigenoproep over Sonsbeekpark

Arnhem - De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een getuigenmelding binnen dat een meisje mogelijk lastig gevallen zou worden door een jongeman in het Sonsbeekpark. Omdat je maar eenmaal kans hebt om sporenonderzoek te doen, is dat zondag door forensische opsporing gebeurd. Er vindt verder onderzoek plaats naar wat zich heeft voorgedaan en of er sprake is van een strafbaar feit. Getuigen worden gevraagd om zich te melden.