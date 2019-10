Update in onderzoek naar incident op terras

Er zijn in totaal drie verdachten aangehouden. Eén van hen zou de auto bestuurd hebben, dit is een 37-jarige man uit Deventer. Hij werd zondag op Schiphol door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. De andere verdachten zijn 38 en 42 jaar en komen ook uit Deventer. Ze worden alle drie verdacht van poging doodslag of zware mishandeling. De drie verdachten zitten in beperkingen, dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. De verdachten zijn in verzekering gesteld en worden mogelijk woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

In het onderzoek worden nu camerabeelden bekeken. Door het publiek is al meerdere keren een video gestuurd van een vechtpartij die voor het incident plaatsvond bij een andere horecagelegenheid. Onderzocht wordt of er een verband is tussen die vechtpartij en het incident op het terras.

Er raakten vijf mensen gewond. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis.