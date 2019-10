Politie zoekt getuigen van poging overval op cafetaria

De medewerker gaf aan dat er die dag alleen maar gepind was. Hierop ging de overvaller er vandoor in onbekende richting.

Signalement

De jongen was ongeveer 18 tot 20 jaar oud. Hij was ongeveer 1.65 meter lang en droeg een zwarte jas die tot op zijn heupen reikte.

Politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van deze overval. Heeft u rondom de genoemde tijdstippen iets gezien of gehoord of beschikt u over andere informatie die tot de dader kan leiden? Neemt u dan contact op met de politie via het onderstaande meldformulier of bel met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. (2019468176)