Getuigen gezocht van woningoverval

De recherche heeft uitgebreid buurtonderzoek gedaan en al meerdere getuigen gesproken. Wellicht zijn er toch nog mensen die iets opvallends hebben gezien of meer informatie hebben over de verdachte, maar nog dit nog niet hebben gedeeld met de politie. Wij vragen hen dit alsnog te doen. Verder horen wij het graag als er nog mensen zijn die over camerabeelden beschikken waar de overvaller mogelijk op staat. Neem contact op met de recherche in Lelystad via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .