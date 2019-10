Getuigen gezocht schietincident

Rond 21.00 uur hoorde de bewoonster van een woning in de Clara van Spaarnwoudestrat een knal. Toen zij ging kijken zag zij dat er een gat in het glas van de voordeur zat. Ter plaatse trof de politie sporen aan dat er was geschoten op de woning. De politie doet op dit moment onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien rond 21.00 uur in de omgeving van de Clara van Spaarnwoudestraat? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019202611