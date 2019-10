Getuigen gezocht van een conflict

Rond 00.30 uur heeft er op het parkeerterrein op de Vuursteen een conflict tussen vijf personen plaatsgevonden. Dit was in de nabijheid van een personen auto. Vermoedelijk ligt het conflict in de relationele sfeer. Omdat het nog niet duidelijk is wat er zich heeft afgespeeld die nacht wil de politie graag met mensen spreken die getuige zijn geweest.

Heeft u iets gezien die nacht op de Vuursteen? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019202564