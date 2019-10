Gewapende overval; getuigen gezocht

Rond 15.00 uur kwam een jongen in donkere kleding de snackbar binnen. De jongen bedreigde de medewerkster met een wapen en eiste geld. Hierna is de overvaller met buit weggerend in de richting van de Wagenaarstraat. Vermoedelijk stond in de Wagenaarstraat nog een handlanger. De agenten hebben een zoekslag gemaakt maar de twee daders zijn niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019203027