Onderzoek na schietincident in Zandvoort

Bij een woning aan de Keesomstraat werden meerdere sporen aangetroffen waaruit bleek dat er meerdere malen was geschoten. Voor zover bekend, raakte niemand gewond.

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over dit incident.

Vragen

* Heeft u iets of iemand gezien in de nacht van zondag op maandag in de omgeving van de Keesomstraat tussen 00:50 en 01:20 uur?

* Heeft u andere informatie die verband houden met het schietincident?

Als u informatie heeft, dan verzoeken wij u zich te melden bij de recherche in Haarlem via telefoonnummer 0900-8844. Melding doen kan ook via een contactformulier op internet.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2019203316