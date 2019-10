Poging overval op benzinestation

Twee mannen met bivakmutsen probeerden met een wapen(s) het tankstation binnen te komen, toen het personeel van het tankstation bezig was met afsluiten. Het lukten de mogelijke overvallers niet om het benzinestation binnen te komen en ze zijn er zonder buit vandoor gegaan.

Direct na de melding is de politie een zoekactie gestart naar deze verdachten. De verdachten zijn ondanks ruime inzet en een zoektocht helaas niet meer aangetroffen.

De recherche doet onderzoek naar deze poging overval en is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben in de omgeving zondagavond, wat kan helpen bij het onderzoek.

Vragen

* Heeft u iets gezien of gehoord zondagavond van de poging overval of heeft u de gemaskerde mannen zien lopen?

* Heeft u andere informatie die de recherche kan helpen in het onderzoek?

Belt u dan a.u.b. met de recherche Zaandijk via tel.nr.: 0900-8844 en vermeld u hierbij zaaknummer 2019203267.

Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr.: 0800-7000.

Getuige van een overval? Bel direct 1-1-2

Als u getuige bent van een overval of een straatroof, belt u dan a.u.b. altijd direct 1-1-2. Noteert u –indien aanwezig- kenteken en kenmerken van het voertuig waarin verdachten zijn weggereden en probeert u zoveel mogelijk te onthouden hoe de personen eruit zagen (postuur, lengte, kleding, huidskleur, haarkleur etc.).

Wat te doen bij een overval?

Mocht u toch het slachtoffer van een woningoverval worden volg dan het RAAK-principe:

R Rustig blijven; overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.

A Accepteren; pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.

A Afgeven; geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.

K Kijken; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.)

Wat doet de politie?

Overvallen zijn ernstige misdrijven en hebben grote impact op slachtoffers. Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan. Wij doen dat door inzet op aanhouding van de daders en de technische afhandeling van de zaak. Ook bij onze partners heeft de aanpak van overvallen prioriteit.

2019203267