Getuigen gezocht van mishandeling

Rond 05.30 uur kreeg de politie de melding van een mishandeling in de parkeergarage aan het Vesteplein. Twee mannen, een 27-jarige Hoensbroeker en een 26-jarige Nieuwegeiner, liepen in de parkeergarage naar hun auto toen zij door vijf mannen werden opgewacht. Vervolgens kreeg het tweetal enkele rake klappen. Ook werd hun auto door de groep mannen vernield. Een van de slachtoffers stapte in zijn auto en probeerde weg te rijden. Hierbij reed hij met zijn auto door een schuifpui in de parkeergarage. De auto raakte hierdoor flink beschadigd. De vijf verdachten maakten zich daarna uit de voeten. De twee slachtoffers zijn later in de ochtend vervoerd naar het ziekenhuis.



Verdachten

Op dit moment zijn er geen signalementen bekend van de verdachten. In het onderzoek wordt bekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.