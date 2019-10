Auto rijdt in op andere auto, man (70) aangehouden

Nieuwe Tonge - In de Hertog Jan van Beierenlaan in Nieuwe Tonge is maandagmiddag een auto frontaal op een stilstaande auto gereden. Drie mensen, onder wie een jong meisje, raakten licht gewond. Een man van zeventig jaar oud is aangehouden. De politie onderzoekt of er opzet in het spel was.