Jongen (16) gewond na steekpartij metro Hesseplaats, politie zoekt getuigen

Zondag 20 oktober rond 22.15 uur kreeg de politie een melding over een vechtpartij tussen meerdere jongens. Ter plaatste trof de politie een 16-jarig slachtoffer aan met een snijwond. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou het gaan om twee daders in donkere kleding.

De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen. Heeft u de verdachten gezien? Of heeft u meer informatie of camerabeelden over de zaak? Vul dan onderstaand tipformulier in of neem dan contact op met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.