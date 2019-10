Jongen aangehouden op verdenking van zware mishandeling

De agenten hadden de melding gekregen dat de verdachte op de Markt iemand had geslagen met een ploertendoder. Ze troffen hem in de Mathildastraat aan en hielden hem aan. Hij bleek tijdens zijn aanhouding in het bezit te zijn van een ploertendoder. Tijdens de rit naar het arrestantenverblijf misdroeg de verdachte zich en schold de politiemensen uit. Uit de ademanalyse die hij op het politiebureau moest afleggen bleek dat hij onder invloed van alcohol was (590 ug/l).