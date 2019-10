Man gaat toch rijden

Op maandag 21 oktober 2019 om 3.40 uur zagen surveillerende agenten op de Irenestraat een dronken man lopen. Hij liep naar een auto en de agenten spraken hem aan. Na een praatje en een waarschuwing om niet te gaan rijden reden de agenten weer weg. Maar omdat ze niet veel vertrouwen hadden in de goede afloop van dit verhaal gingen ze om de hoek staan wachten. Als deze man, die heel erg dronken was, zou gaan rijden kon dat wel eens slecht aflopen voor het andere verkeer. En ja hoor, korte tijd later kwam de auto aanrijden. Het koste de agenten veel moeite om de auto te stoppen omdat de man niet reageerde op het stopteken en de blauwe zwaailampen die ze gebruikten. Pas toen ze de auto blokkeerden stopte de 85-jarige Waalwijker. Hij was te dronken om een blaastest af te nemen. Aan het bureau heeft een arts bloed van de man afgenomen om zijn alcoholgehalte te bepalen. Die uitslag komt later maar dat die hoog zal zijn is wel duidelijk. De man bleek ook nog een verlopen rijbewijs te hebben. Hij krijgt drie processen-verbaal: negeren stopteken, rijden met een ongeldig rijbewijs en rijden onder invloed.