Mannen in gevecht na winkeldiefstal

De klant liep rond 18.00 uur door de supermarkt en zag dat een andere man allerlei producten in zijn rugzak stopte. Hij meldde dit bij het winkelpersoneel. Vervolgens zag hij dat de man langs de kassa’s liep, zonder de producten af te rekenen. De getuige besloot liep direct naar de man toe om hem tegen te houden. Hierbij raakten zij in gevecht, waarbij beiden gewond raakten. De politie hield de verdachte van winkeldiefstal aan en bracht hem naar het politiebureau. Er bleken inderdaad producten in de tas te zitten waar niet voor betaald was. Hij zit vast voor verder onderzoek