Politie zoekt getuigen van bedrijfsbrand

De politie onderzoekt of er een relatie bestaat met de brand in het pand op 10 oktober van dit jaar. Voor haar onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die informatie of camerabeelden hebben van het incident. U kunt uw beelden uploaden via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=e5060998-14bc-4ad4-94a9-7b99ae201fc3. Met tips en informatie kunt u contact opnemen via het algemeen telefoonnummer 0900-8844. Ook kan geheel anoniem melding worden gemaakt via 0800-7000.