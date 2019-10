Verdachte aangehouden na vondst van twee lichamen

Om dat onderzoek goed te doen staat er een PD-unit voor de woning, een mobiel kantoor ter ondersteuning van het onderzoek. In de woning doen onder meer forensisch rechercheurs onderzoek naar sporen.

Er is vanochtend een verdachte aangehouden. Deze man heeft zich gemeld bij een ziekenhuis, waar hij even later is aangehouden. De verdachte is een bewoner van het huis aan de Julianalaan in Hengelo.