Stratumsteker opgepakt

In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 september jl. stak hij een man in zijn lijf op het Stratumseind. Het slachtoffer liep twee diepe steekwonden op. Een in zijn onderarm en een in zijn nier. Hij moest met 25 hechtingen het ziekenhuis verlaten.

We toonden al vrij snel bewakingsbeelden waarop de verdachte te zien was. Uiteindelijk met succes want we kregen waardevolle informatie binnen.

De recherche spoorde hem op maar toen ze hem wilden gaan aanhouden bleek de verdachte in het buitenland te verblijven. Op maandag 21 oktober kwam de verdachte, een 21-jarige man uit Valkenswaard, zichzelf melden bij het politiebureau in Eindhoven.