Politie start onderzoek na schietincident

In de nacht van maandag op dinsdag 22 oktober meldde een buurtbewoner rond 00.30-uur dat hij knallen had gehoord en dat hij een auto had zien wegrijden.

Aan de hand van getuigenverklaringen troffen agenten n de 2e Spijkerdwarsstraat een auto aan die mogelijk betrokken was bij het incident. Ook troffen zij enkele kogelhulzen aan. Er werden geen personen aangetroffen. Het is niet bekend of bij dit incident iemand gewond is geraakt.

De auto en de kogelhulzen zijn voor verder sporenonderzoek in beslaggenomen.

Getuige?

Hebt u iets gezien of gehoord dat met het schietincident te maken kan hebben, maar dit nog niet met de politie gedeeld? Of hebt u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0900-7000.

2019470118 HP