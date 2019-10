Getuigen van conflict gezocht

Rond 16.15 uur ontstond er een conflict tussen twee inzittenden van een auto op de Vader Rijndreef en twee mannen die mogelijk in deze auto probeerden in te breken. De mogelijke autoinbrekers gingen er vandoor in een andere auto; getuigen gaven hiervan het kenteken aan agenten door. Deze auto werd zonder inzittenden op de Linschotersingel aangetroffen. Er kwamen twee mannen uit een woning, die in de auto stapten. Toen deze ging rijden, werden zij tot stoppen gemaand en aangehouden. Er zouden nog twee mannen in deze woning aanwezig zijn. Agenten gingen naar binnen en troffen twee mannen en een hoeveelheid drugs en illegaal vuurwerk aan. Deze mannen werden daarom ook aangehouden.



De in totaal vier aangehouden mannen, van 19 en 20 jaar uit Utrecht, zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De drugs en vuurwerk zijn in beslag genomen en worden vernietigd.



Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, alsnog hun informatie te delen. Dit kan via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.