Nieuwe vorm babbeltruc

Op dinsdag 17 september, maandag 14 en woensdag 16 oktober zijn oudere mensen in Utrecht slachtoffer geworden van babbeltrucs. De daders van deze babbeltrucs deden zich als zorgverleners voor en kwamen zogenaamd bloedprikken. Bij de slachtoffers werd daarna ook daadwerkelijk bloed afgenomen, maar intussen namen de 'zorgverleners' ook de pinpas en/of geld van de ouderen mee.



In twee gevallen werd één pinpas en ruim 360 euro tijdens het prikken weggenomen. Met de pinpas is er op twee momenten na de beroving nog voor bijna 2600 euro gepind.



Signalement

Van twee van de daders is het signalement bekend. Het gaat om twee licht getinte vrouwen van begin twintig. Ze hadden donker, half lang haar. Daarnaast waren ze donker gekleed en spraken accentloos Nederlands.



Getuigen gezocht

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van deze babbeltrucs. Ook mensen die andere informatie hebben, iets opvallends of verdachts hebben waargenomen of beelden van een bewakingscamera hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Wees alert!

De politie draagt ouderen en/of verzorgenden op alert te zijn op babbeltrucs in deze nieuwe vorm en hoopt dat er zo geen slachtoffers meer gemaakt zullen worden door deze nieuwe manier van 'werken'. Daarnaast raadt de politie ouderen aan om naar een legitimatie te vragen of contact op te nemen met de zorginstantie namens welke de zorgverleners langskomen.