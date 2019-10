Getuigen gezocht van beroving

Rond 22.00 uur liep het slachtoffer met twee andere jongens in de Burgemeester Versteegstraat toen zij werden aangesproken door vermoedelijk 5 jongens. Het 19-jarige slachtoffer moest zijn persoonlijke bezittingen afgeven onder bedreiging van een mes. Hierna is de groep jongens met de spullen weggerend vermoedelijk in de richting van de Pieter Pauwstraat. Na een zoekslag zijn de daders niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie op0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019203274