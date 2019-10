Politie onderzoekt steekincident; 3 aanhoudingen

Rond 15.10 uur kreeg de politie een melding dat twee gewonde jongens zich in het ziekenhuis hadden gemeld. Het tweetal van 16 en 18 jaar oud had steekwonden opgelopen bij een conflict dat eerder had plaatsgevonden in een garagebox in de Spinetstraat. De politie heeft drie minderjarige jongens aangehouden en onderzoekt wat er zich heeft afgespeeld.

