Getuigenoproep beschieting bedrijfspand Pieter Calandlaan

De recherche komt graag in contact met mensen die zij nog niet gesproken hebben en die getuige zijn geweest van de beschieting. Ook als mensen de twee verdachten op de scooter mogelijk voor of na het incident hebben gezien, horen we dat graag. Beschikt u wellicht over camera of dashcam-beelden of heeft u andere informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of vul het tipformulier in. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie.