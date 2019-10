Getuigen beroving Haagse Bos gezocht

Rond 21.00 uur fietsten de drie jongens door het Haagse Bos toen zij ter hoogte van het Zuiderpad bij een bankje werden omsingeld door een groep van ongeveer tien jongeren. Onder bedreiging van een steekwapen werden de drie slachtoffers beroofd van enkele persoonlijke eigendommen. Bij de beroving is ook geweld gebruikt tegen de drie jongens. Na de beroving ging de groep jongeren ervandoor in onbekende richting.



Signalement verdachten

De jongeren, circa 16 en 17 jaar oud, waren in het zwart gekleed.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord of beschikt u eventueel over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.