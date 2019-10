Getuigen straatroof gezocht

Rond 00.10 uur stond de 24-jarige Hagenaar de Laan van Nieuw Oost-Indië bij de bushalte te wachten toen hij door een onbekende man werd aangesproken. Op hetzelfde moment pakte deze man de telefoon van het 24-jarige slachtoffer af en rende vervolgens weg. Een andere man stond hem op te wachten met een snorfiets. Terwijl de verdachte achterop de snorfiets sprong, trok de 24-jarige Hagenaar hem van de snorfiets om zijn telefoon terug te pakken. Er ontstond een worsteling tussen de twee mannen, waarbij het slachtoffer gewond raakte. Vervolgens reden de twee mannen op de snorfiets weg richting de Theresiastraat. Het slachtoffer is voor behandeling vervoerd naar het ziekenhuis.



Signalement verdachten



Bijrijder

Noord-Afrikaans uiterlijk

Stevig postuur

Circa 1.75 meter lang

Ongeveer 20 jaar oud

Donker gekleed

Gewatteerde donkere jas



Bestuurder snorfiets

Noord-Afrikaans uiterlijk

Tenger postuur

Ongeveer 20 jaar oud

Donker gekleed

Donkere jas met bontkraag



De verdachten reden op een zwarte Piaggio 2000 Zip met een hoog windscherm.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord of beschikt u eventueel over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.