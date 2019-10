Politie zoekt getuigen van gewapende overval op waardetransport

De geldloper was net bij de automaat toen drie gemaskerde mannen naar hem renden. Een van de mannen dreigde met een vuurwapen en daarna namen de overvallers de geldkoffers mee. De mannen vluchtten daarna weg met een auto. Deze auto werd korte tijd later op de Zuidwoldestraat aangetroffen. De kentekenplaten bleken vals te zijn. Het is onbekend hoe de verdachten hierna zijn ontkomen.



De auto is in beslaggenomen en de recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de recherche van Den Haag-Zuid. Mogelijk hebben verdachte personen zich enkele dagen voor de overval al opgehouden in de buurt en is dat anderen opgevallen.