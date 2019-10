Politie Den Haag Exclusief belicht seriemoordenaar Koos H.

Regio Den Haag - De vijfde editie van ‘Politie Den Haag Exclusief’ neemt u veertig jaar mee terug in de tijd toen Den Haag en omstreken in de ban was van een seriemoordenaar. Koos H. werd in 1982 tot levenslang veroordeeld voor drie moorden, maar pleegde waarschijnlijk een veelvoud daarvan. In de Rijswijkse Schouwburg biedt rechercheur Hans Smit maandag 18 november een unieke inkijk in wat hij zelf de meest bizarre zaak in zijn carrière noemt.