Getuigen overval pizzeria Waddinxveen gezocht

Rond 23.30 uur gingen drie mannen de pizzeria binnen en eisten zij onder bedreiging van een steekwapen geld van de medewerkers van de pizzeria. Hierbij raakte een 16-jarige medewerker gewond. Nadat de verdachten het geld uit de kassa hadden gepakt, verlieten zij de winkel en gingen er op een scooter in onbekende richting vandoor. Ondanks uitgebreid buurtonderzoek van de politie zijn de verdachten niet gevonden.



Signalement verdachten

Alle drie de verdachten, circa 18 à 20 jaar oud, waren donker gekleed en droegen handschoenen.



Getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die maandagavond 21 oktober rond 23.30 uur mogelijk iets gezien of gehoord hebben op het Koningin Wilhelminaplein. Weet u wie de verdachten zijn, heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of Misdaad Anoniem 0800-7000.