Woningoverval Boskoop in Team West en Opsporing Verzocht

Katwijk, Rijswijk en Scheveningen | Diefstallen jassen, navigatiesysteem en portemonnees

Op 31 augustus 2019 steelt een man uit de personeelsruimte van een vishandel in Katwijk een portemonnee van een 18-jarige medewerkster. Zij komt er later achter dat zij haar portemonnee mist doordat de man met haar pas contactloos betaald bij supermarkt COOP. Daarna is hij op 16 september 2019 in Scheveningen in winkel De Skihut waar hij drie dure jassen steelt. Het gaat om jassen van bijna €1000 per stuk. Vervolgens steelt hij op dinsdag 17 september uit een personeelsruimte van een ANWB-winkel in winkelcentrum In De Boogaard in Rijswijk geld uit de portemonnee van een medewerker en een TomTom. In Team West worden beelden van de man getoond.

Zoetermeer | Overval Domino’s Pizza

Op donderdag 5 september 2019 werd de Domino’s Pizza aan de Westerschelde in Zoetermeer overvallen. Drie mannen komen even voor sluitingstijd binnen. Onder bedreiging van een mes en met vermoedelijk een taser moeten de medewerkers de inhoud van de kluis legen in een tas. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de verdachten. Deze zaak was op 1 oktober al bij Team West maar de recherche doet in deze uitzending een oproep naar een belangrijke getuige die vlak voor de overval bij de Domino’s Pizza is geweest.

Wassenaar | Vondst grote hoeveelheden gereedschap

Op dinsdag 1 oktober 2019 achtervolgde de politie een BMW die met meer dan 80 kilometer per uur door de bebouwde kom van Wassenaar reed. Even raakte de BMW uit het zicht maar deze kon later worden teruggevonden op een parkeerplaats op de Wittenburgweg. Twee verdachten werden later in de wijk aangehouden. In de BMW lagen 17 koffers met gereedschap. In Team West worden foto’s van het gereedschap getoond en wordt een oproep gedaan om de rechtmatige eigenaren terug te vinden.

