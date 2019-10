16-jarige in auto negeert stopteken

Politieagenten zagen vanmiddag rond 14.45 uur een bestuurder van een auto slingerend over het Weena rijden. De agenten gaven de –naar later bleek minderjarige- bestuurder een stopteken. De 16-jarige jongen negeerde deze en ging er vandoor. Daarbij reed hij tegen het verkeer in en over de stoep. Omstanders moesten daardoor aan de kant springen. Na een achtervolging over de Karel Doormanstraat en West-Kruiskade werd hij aangehouden op de Middenhoefstraat. Hij krijgt een proces verbaal.