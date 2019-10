Tiener aangehouden voor steekincident bij metro Hesseplaats

Zondag 20 oktober rond 22.15 uur kreeg de politie een melding over een vechtpartij tussen meerdere jongens. Ter plaatste trof de politie een 16-jarig slachtoffer aan met een snijwond. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

Aanhouding

Het politiebericht verscheen maandag in de media en leverde een aantal telefoontjes van getuigen op. Via hen is het team van rechercheurs bij de 16-jarige verdachte uitgekomen. Hij is maandagavond in zijn woning in Rotterdam aangehouden.