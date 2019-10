Politie waarschuwt voor babbeltrucs nep CV-monteur

De slachtoffers werden overrompeld, waarna de dief naar binnen liep. Daarna werden de bejaarden afgeleid of gevraagd om bijvoorbeeld even de kraan vast te houden. Hierna nam hij waardevolle spullen weg en verdween. Dieven die de babbeltruc gebruiken zijn slimme ‘professionals’, die zich snel kunnen aanpassen. Ze weten zich onopvallend te verplaatsen, doordat ze zich voordoen als mensen die je kunt verwachten in het normale straatbeeld. Verwacht u niemand of verwacht u bijvoorbeeld wel iemand van een thuiszorgorganisatie, maar kent u de persoon die aanbelt niet, laat diegene dan niet zomaar binnen. Zorg ervoor dat uw deur niet helemaal open kan, bijvoorbeeld door een kierstandhouder. Vraag altijd om een legitimatie en bel gerust ter controle naar de organisatie of het bedrijf waar iemand van zegt te zijn.