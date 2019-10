Man aangehouden voor gestolen scooter

Op dinsdagavond 15 oktober is er een scooter gestolen uit de voortuin van een woning in de Trompenburgstraat. Dankzij oplettende buurtbewoners is er een signalement van de vermoedelijke dader en blijkt deze uit de omgeving te komen. De eigenaar gaat rondkijken en vind zijn scooter terug in de Barbaralaan. De politie gaat een kijkje nemen bij de Bredanaar, echter laat hij hen niet binnen.

Een week later komen zij terug met een machtiging tot binnentreden en stappen de woning binnen. De man blijkt zich echter te verstoppen op zolder met een knuppel in zijn handen. Agenten brengen de man onder controle en brengen hem geboeid over naar het politiecellencomplex.