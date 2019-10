Politie houdt in totaal vijf verdachten aan in onderzoek naar woninginbraak

Op donderdagochtend 17 oktober houdt de politie in de Korte Boschstraat, o.a. op basis van de camerabeelden, de eerste verdachte, een 31-jarige man uit Breda, aan op verdenking van de woninginbraak. Korte tijd later wordt de gestolen auto gezien bij een tankstation aan de Kapittelweg. De inzittenden, een 18-jarige bestuurder zonder geldig rijbewijs en zijn 17-jarige bijrijder, worden aangehouden op verdenking van heling. De 17-jarige blijkt bovendien in het bezit te zijn van een groot geldbedrag waarvan hij de herkomst niet kan aantonen. Dit geld, ruim 2000 euro, is in beslag genomen. De twee jeugdige verdachten hebben inmiddels een verklaring afgelegd en zijn weer vrijgelaten. De 18-jarige heeft een strafbeschikking van 800 euro gekregen, de 17-jarige een dagvaarding, hij moet dus later nog voor de rechter verschijnen.