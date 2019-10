Politie stelt onderzoek in naar steekincident

Een 32- jarige vrouw raakte hierbij zodanig gewond dat ze met spoed in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. Een 47-jarige man uit Roermond is korte tijd na het incident aangehouden. De politie stelt een onderzoek in om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd. Over de gezondheidstoestand van het slachtoffer is niets bekend.