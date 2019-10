Feijenoord-supporter uit Schinveld aangehouden wegens mishandeling

De man is opgepakt na het horen van diverse getuigen en het zien van camerabeelden. De Schinveldenaar had zich tijdens de door Feijenoord met 4-2 verloren wedstrijd in het zogeheten ‘thuisvak’ geposteerd. Na het laatste fluitsignaal begon de man om zich heen te meppen. Eén van de rond om hem heen aanwezige Fortuna-supporters kreeg dusdanige klappen dat de politie de man uit Schinveld verdenkt van mishandeling. Het incident is ook gemeld bij de KNVB, die zich vanuit die organisatie ook zullen bezinnen op passende maatregelen.