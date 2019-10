Negen aanhoudingen bij zes invallen in Parkstad

De politie kreeg de kwekerijen in zicht door een eerdere controle van een woning in augustus in Brunssum. De actie van vandaag omvatte invallen in woningen aan de Pastoor Hagenstraat en Prins Hendriklaan in Brunssum, de Hoogstraat en Vogelzankweg in Landgraaf , de Weustenraedtstraat in Hoensbroek plus de Kempkensweg in Heerlen. Op het laatste adres vond de politie sporen van wat ooit een kwekerij was. In de andere woningen waren in werking zijnde kweekinrichtingen, drogerijen en werden een paar kilo afgeknipte toppen gevonden.

De opgepakte verdachten zijn vier mannen en vijf vrouwen.