In Bureau GLD: Politie zoekt 2 verdachten van meerdere woninginbraken!

Op 23 oktober 2019 tonen we ook beelden van verdachten van andere misdrijven. Hieronder een overzicht.

Twello – Man financieel dupe door valse WhatsApp (phishing)

Op zaterdag 13 april 2019 krijgt een inwoner van Twello rond 17.30 uur een WhatsApp-bericht van zijn zoon. Zijn zoon geeft hierin aan dat hij een nieuw telefoonnummer heeft en vraagt of zijn vader wat rekeningen wil betalen vanwege een storing bij de bank. Als zijn zoon binnen komt lopen voor het avondeten realiseert hij zich dat het foute boel is. Er is dan al geld gestort naar de opgegeven rekeningen. De politie heeft beelden van een man die pint met de pinpas van het rekeningnummer waar de oplichter gebruik van maakte. Wie herkent deze man? 2019168641

Bent u ook slachtoffer van fraude gepleegd via WhatsApp? Doe aangifte!

Scherpenzeel – Man steelt parfums bij drogist

Op 16 april 2019 komt een man rond 14.00 uur een drogist binnen, gelegen aan het Plein 1940 in Scherpenzeel. Hij verwijdert in de winkel vier verpakkingen van parfums en neemt de geuren mee zonder te betalen. Wie herkent hem? 2019169037

Nijkerk – Man slaat ruit in en pakt kassalade

In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 augustus 2019 komt een man aangefietst door de Singel in Nijkerk. Hij fietst eerst wat heen en weer en zet dan zijn fiets, een damesfiets met een bagagerek aan de voorkant, voor een kledingreparatiewinkel c.q. stomerij. Hij gaat dan snel te werk: hij slaat de glazen deur van de winkel in met een voorwerp. Binnen enkele seconden weet hij de kassalade te pakken en vlucht op de fiets weg. Wie kent de man op de fiets of kan iets vertellen over diegene die betrokken is bij deze inbraak? 2019372748

Arnhem – Politie zoekt getuigen van woningoverval Noordpad

Twee onbekende mannen dringen op woensdag 16 oktober 2019, rond 18.30 uur, met geweld een woning aan het Noordpad in Arnhem binnen. Onder bedreiging van een vuurwapen eisen ze geld van de bewoners, een echtpaar. Er ontstaat een worsteling waarbij de man licht gewond raakt. De vrouw weet de woning te verlaten en hulp in te schakelen.

Na de worsteling verlaten de overvallers de woning. Zij nemen persoonlijke bezittingen mee. Eén van de twee mannen rent weg in de richting van de Vinkenstraat. Het is niet bekend waar de tweede overvaller naartoe vluchtte. Heeft u iets gezien of gehoord wat met deze woningoverval te maken kan hebben, neem dan contact op met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het tipformulier. 2019461957

Wijchen/Beuningen/Nijmegen - Wie herkent deze verdachten van meerdere inbraken?

’s Nachts tussen 24.00 en 03.00 uur op 25 juli 2019 breken twee mannen in bij de bioscoop aan de Oude Klapstraat in Wijchen. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen met een witte Transporter aankomen en vervolgens de ruit van een deur vernielen. Eenmaal binnen proberen de mannen de kluizen los te wrikken. Dit lukt niet. De mannen gaan weg en líjken het op te geven. (2019329619)

Dat is niet het geval. Diezelfde mannen breken die nacht omstreeks 03.15 uur ook in bij een bedrijfspand van een autobedrijf aan de Microweg in Nijmegen. Hier is te zien hoe twee mannen met een witte kluis via een vernielde ruit het pand uit lopen richting eenzelfde witte Transporter*.

Opnieuw zien we deze personen, woensdagnacht 31 juli 2019, maar dan bij een winkel aan het Kerkplein in Beuningen. Ze proberen via de schuifdeuren van de hoofdingang binnen te komen. Uiteindelijk lukt hen dat. Op camerabeelden zijn de twee te zien, de één met een oranje steekwagen, de ander met een breekijzer.

Wie (her)kent de verdachten?

*De witte bestelbus blijkt gestolen te zijn bij een bedrijf aan de Kerkenbos in Nijmegen tussen woensdagmiddag 24 juli en donderdag 25 juli 2019. De bus wordt op 26 september jl. gesignaleerd op de A1 en aan de kant gezet. De inzittenden zijn aangehouden.

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 23 oktober 2019, 17:20 uur, de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 19:30 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op die site op de betreffende opsporingszaak klikken.