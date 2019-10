Aanhouding na inval

In het onderzoek zal ook bekeken worden of er sprake is van ondermijning. We spreken over ondermijning als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Door deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat. Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en belastingdienst trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We treden hierbij als eén overheid op omdat we op deze manier met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen misstanden.

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.