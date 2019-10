Mannen met inbreekwerktuigen aangehouden in Hoofddorp

In de auto werden onder meer schroevendraaiers en ander gereedschap, alsmede bivakmutsen en verschillende jassen aangetroffen. Het gereedschap is inbeslaggenomen. De mannen zijn ingesloten en de gemeente is geïnformeerd om een last onder dwangsom uit te reiken aan de mannen. Het vervoer van inbrekerswerktuigen in Haarlemmermeer is verboden.